Co-piloto espanhola de 21 anos morre em acidente no rali da Marinha Grande

A co-piloto Laura Salvo, de 21 anos, morreu este sábado num acidente durante as provas oficiais do Rali Vidreiro 2020, na Marinha Grande. A navegadora competia num carro Peugeot junto do piloto Miquel Socias.









O Rali foi cancelado após a morte da jovem. Várias equipas que competiam anunciaram a desistência antes das provas serem canceladas como homenagem a Laura Salvo.

O alerta para o acidente entre veículos da prova foi dado pelas 10h00, obrigando a acionar o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estão 27 operacionais, apoiados por oito veículos, dos bombeiros e autoridades.



Segundo apurou o CM, houve dois acidentes num curto espaço de tempo. Dois carros embateram no mesmo pinheiro. O troço do acidente foi anulado da prova.



Um popular que estava no local explicou ao CM que "passou um Peugeot que embateu contra um pinheiro, depois passaram mais três carros tendo o quarto veículo embatido no mesmo pinheiro. O primeiro não provocou qualquer ferimento nos ocupantes e no segundo a navegadora ficou logo inanimada".