Recorda-se do Renault Clio que na noite de 1 de Outubro tentou descer as Escadas Monumentais da Universidade de Coimbra?

''Clio do Aço'': Renault que voou na escadaria da Universidade de Coimbra à venda no OLX por 'A Tal das Escadas'

Pois o fantástico "todo o terreno" está à venda no OLX por apenas 400 euros.

Um investimento muito em conta tendo em conta o "carro resistente" que é, explica o anúncio assinado por 'A Tal das Escadas'.

"Clio do Aço", assim é elogiado o aventureiro matriculado em 1999, com que uma condutora de 27 anos se despistou por excesso de álcool no sangue.

"O mais famoso de Portugal pois teve o privilégio de estacionar no meio das escadas monumentais de Coimbra", continua o texto no portal de vendas.

"Sabe voar e faz parte do nosso património nacional", com "airbags reagentes quando se aterra no terceiro patamar".

O pára-choques é amovível mas o vendedor aconselha a usá-lo "para, de facto proteger dos choques"; basta tirá-lo "para ganhar mais aerodinâmica!".

O vendedor faz também menção ao excelente estado dos travões do carro, "senão teria descido as escadas todas e fugido dos invejosos".

O tom jocoso do anúncio prossegue, ao elogiar o Clio por adorar "um lance perigoso com reboques".

Incluídos na venda estão a bateria e a bomba de água, mudada três dias antes "e isso é muito caro", explica a vendedora.

Os quatro pneus estão quase novos "antes de os da frente rebentarem; os de trás estão a espera de um novo desafio!".

Refira-se que a condutora não sofreu qualquer mazela no acidente mas ficou sujeita a uma contra-ordenação por acusar álcool no sangue acima do limite legal.

