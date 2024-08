Classic Defender V8 está de volta… por um preço estonteante!

É um fã do coriáceo Land Rover Defender mas as suas formas ainda não o convenceram cinco anos passados sobre a estreia do SUV todo o terreno no salão automóvel de Frankfurt?

Não há que desanimar porque a insígnia britânica está a recuperar uma "bateria" de off-roaders da anterior geração… por um preço absurdamente ridículo!

O Classic Defender V8 by Works Bespoke fará a estreia mundial no Goodwood Revival, que acontece entre 6 e 8 de Setembro.

V8 puro e duro

Um novo capítulo na história da Land Rover já arrancou com o lançamento do Classic Defender V8 da Works Bespoke, onde o auge da personalização é proposto a todos os (milionários) interessados.

Na sua base está o mesmo chassis dos modelos construídos entre 2012 e 2016 nas variantes "90" de três portas e "110" de cinco portas mas com diversas melhorias que o colocam a par das tecnologias actuais.

O que não muda é o V8 de 5.0 litros atmosférico com 405 cv e 515 Nm, aliado à caixa automática de oito relações da ZF.

Molas Eibach, amortecedores Bilstein, travões Alcon e novas barras estabilizadoras compõem a sua estrutura, a que somam jantes de 16 polegadas, que podem ser substituídas por um jogo de 18.

Dentro do habitáculo mantém-se a instrumentação analógica, mas agora aliado a um sistema de infoentretenimento com navegação, exposto num ecrã táctil com uns minúsculos 3,5 polegadas.

O conforto não foi descurado mas sem alterar a originalidade do off-roader: os estofos e revestimentos podem ser em pele, e os bancos uns desportivíssimos Recaro.

Infelizmente, os preços pedidos por estes restomods são verdadeiramente estonteantes: o Defender 90 é proposto acima dos 225 mil euros antes de impostos, como Defender 110 a arrancar nos 237 mil euros.

