City Garage Lisboa celebra sete anos da Cupra

Ambiente de festa na Cupra City Garage Lisboa para celebrar os sete anos que a insígnia desportiva já leva de vida após evoluir em nome próprio separada da Seat.

As festividades que decorreram esta terça-feira também assinalaram os três anos que já passaram sobre a abertura de portas do espaço na Rua do Ouro, e cinco da presença da marca no nosso país.

"Celebrar cinco anos em Portugal é uma honra e o reflexo do privilégio de partilhar os valores Cupra com o público português",assumiu Mónica Camacho, directora-geral da subsidiária nacional.

"O terceiro aniversário da Cupra City Garage Lisboa reforça a nossa ligação à comunidade com actividades que aliam a paixão pelos automóveis a territórios irreverentes que são parte do nosso ADN".

Em linha com o compromisso por novas expressões culturais, anunciou-se a parceria com o projecto MXGPU formado pelos artistas Moullinex e GPU Panic no universo da música electrónica.

"Esta colaboração afirma-nos como uma marca de experiências disruptivas que transcendem o universo automóvel, aproximando-nos ainda mais das expressões culturais e artísticas contemporâneas", assumiu a responsável.

