Citroën prepara chegada do sucessor do C5

O mundo parece ter parado devido ao Covid-19 mas a indústria automóvel tudo faz para manter o interesse numa área em profundo sofrimento com a pandemia do novo coronavírus.

É o caso da Citroën, a avançar para um prazo relativamente curto, a entrada em cena do sucessor da berlina C5.

A ideia foi avançada no Facebook, há quatro dias, por Laurence Hansen, directora de produto e estratégia da marca.

Mesmo após a estreia mundial do protótipo CXperience, em 2016, no salão automóvel de Paris não era certo o lançamento de uma berlina familiar de grande dimensão.

Ora Laurence Hansen parece ter tirado as dúvidas a esse respeito, ao afirmar que "o carro existe e é soberbo", de acordo com o portal francês ‘L’Automobile Magazine’.

Sem adiantar mais pormenores, a começar pelo nome do modelo, confirma apenas que ele "tem uma personalidade incrível: é um verdadeiro Citroën!".

Acredita-se, por isso, que será apenas uma questão de oportunidade para apresentar o protótipo de um carro que está previsto chegar em 2021 ao mercado.

Muito provavelmente, o "descendente" do Citroën C5 poderá ter umas linhas muito próximas do conceito proposto no CXperience, com particular ênfase no conforto e na tecnologia a bordo.

Significa isso que as suas dimensões deverão andar em redor dos 4.850 mm de comprimento por 2.000 mm de largura e 1.370 de altura, com uma distância de 3.000 mm entre eixos.

Quanto a motorizações nada se sabe, embora não seja nenhuma surpresa se comportar variantes electrificadas ao lado de propulsores térmicos.