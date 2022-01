Citroën, Opel e Peugeot: carrinhas de passageiros agora só eléctricas

As versões de passageiros das Citroën Berlingo, Jumpy Combi e SpaceTourer passam a estar disponíveis apenas na sua variante eléctrica já a partir deste mês de Janeiro.

Esta estratégia do grupo Stellantis, que abrange toda a União Europeia (UE), irá manter as motorizações a gasóleo das versões comerciais.

O mesmo se irá passar com os modelos equivalentes da Opel (Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life) e Peugeot (Rifter, Expert Combi e Traveller).

Fora do espaço da UE, e em alguns mercados do leste europeu, manter-se-ão os modelos equipados com motores térmicos.

É uma decisão radical que tem como principal causa a necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono impostas pela Comissão Europeia.

Com efeito, sendo veículos de passageiros, estes modelos estão incluídos nos cálculos das emissões poluentes das três marcas.

Resta agora saber como irá reagir o segmento de particulares a esta mudança, tendo em conta o preço superior de cada viatura face ao seu equivalente com motor de combustão.

