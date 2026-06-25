Várias construtoras automóveis "vêem" com ânimo o progressivo rearmamento da Europa: depois da Renault avançar com o 4 Troop derivado do Rafale, é agora a vez da Citroën revelar o C3 Aircross Marine Nationale.

Citroën entra em ''modo de guerra'' com C3 Aircross Marine Nationale

Em causa não está apenas a celebração dos 400 anos da marinha francesa mas também as possibilidades modulares que o SUV compacto já oferece na sua versão "civil", que até pode ganhar uma variante com tracção às quatro rodas.

E, face ao cenário escolhido para a apresentação, nem sequer falta uma simbólica homenagem ao incrível anúncio televisivo de 1985 para promover o Citroën Visa GTI, com o desportivo "voador" a ser catapultado do porta-aviões Clemenceau.

Pára-choques distintos, saias laterais revistas, guarda-lamas alargados e rodas de 17 polegadas com pneus cardados com 275 mm definem este show car musculado, onde nem sequer falta a grade no tejadilho para levar o que não cabe na bagageira.

O uso das cores, materiais e acabamentos traduz igualmente um "mergulho" no universo marítimo, como se percebe no Bleu Tempête que pinta a carroçaria a evocar o oceano, e do cinzento do tecto a aludir aos cascos dos navios de guerra.

A decoração interior privilegia o Infra Red a iluminar o habitáculo à noite, numa referência directa à luz usada a bordo dos submarinos, para que a tripulação mantenha o sentido dos ciclos diurnos e nocturnos.

Não há qualquer menção ao sistema motriz deste Citroën C3 Aircross Marine Nationale mas não seria uma surpresa se se apoiasse na solução que equipa o Jeep Avenger 4xe, com o motor eléctrico no eixo traseiro a assegurar a tracção integral.

Texto: P.R.S.

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