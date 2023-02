Citroën C5 X ganha híbrido 'plug-in' de 180 cv; C-4 e ë-C4 estão mais tecnológicos

A gama do Citroën C5 X foi enriquecida com uma nova variante híbrida plug-in enquanto os C4 e ë-C4 irão adoptar o My Citroën Drive Plus.

O novo sistema de infoentretenimento estreado no C4 X e C5 X, inspirado nas mais recentes valências dos telemóveis está agora mais conectado e intuitivo.

Ambas as novidades ficam disponíveis para encomenda em Portugal neste mês de Fevereiro.

Híbrido "elimina" 100% gasolina

Já com mais de 45 mil unidades vendidas em todo o planeta, o Citroën C5 X vê reforçada a sua gama de motorizações com a variante híbrida plug-in de 180 cv.

O modelo, que substitui a versão PureTech 180 puramente a gasolina, combina um motor a gasolina 1.6 PureTech de 150 cv com um motor eléctrico de 81 kW (110 cv)

Os 180 cv e 360 Nm debitados em conjunto pelos dois propulsores passam às rodas dianteiras atrás de uma caixa automática ë-EAT de oito relações.

O motor eléctrico está associado a uma bateria de 12,4 kWh, capaz de oferecer uma autonomia até 62 quilómetros em estrada e até 71 quilómetros na cidade.

O carregamento da bateria em corrente alternada a 7,4 kW é feito em apenas 1h40.



O C5 X também complementa a sua oferta de condução semi-autónoma de nível 2 com o Highway Driver Assist 2.0 num ecrã táctil de dez polegadas.

Mudança semi-autónoma de faixa entre os 70 e os 180 km/hora, recomendação antecipada de velocidade, e volante com sensor de aderência são as novas funcionalidades incluídas no assistente.

O Highway Driver Assist é proposto de série no nível Shine, enquanto o Highway Driver Assist 2.0 equipa de origem o nível Shine Pack.

Infoentretenimento reforçado

Já os Citröen C4 e ë-C4 adoptam o sistema de infoentretenimento My Citroën Drive Plus de última geração, substituindo o sistema de navegação My Citroën Drive.



A nova interface intuitiva usa um ecrã de dez polegadas totalmente personalizável graças ao seu sistema compatível com widgets, como se fosse um telemóvel.

O My Citroën Drive Plus também conta com reconhecimento de voz natural, activável pelos ocupantes com o comando Olá Citroën.

O serviço de conectividade sem fios é compatível com Apple CarPlay , incluindo o controlo por voz SIRI) e com Android Auto.

Novidade para ambos os modelos é a possibilidade de escolher o tejadilho preto Perla Nera, uma nova opção disponível por 300 euros, em contraste com a cor da carroçaria.

As encomendas dos Citroën C5 X Hybrid ë-180, C4 e ë-C4 abrem este mês embora ainda não estejam definidos preços para cada versão de equipamento.

