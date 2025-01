Citroën C4 e C4 X reactualizados já cá estão; saiba os preços de híbridos e eléctricos

Estreados em meados de Outubro no salão automóvel de Paris, estão a chegar aos concessionários nacionais os renovados Citroën C4 e C4 X em modo híbrido e eléctrico.

Ambos seguem a linha estética delineada pelos recentes C3 e C3 Aircross e, se as formas se mantêm face aos antecessores, ambos ganham um impacto visual ainda mais contemporâneo à frente e atrás.

A evolução estilística prossegue a bordo com os bancos Advanced Comfort redesenhados para o efeito, e com o novo painel de instrumentos de sete polegadas a alinhar com o ecrã multimédia de dez.

A instrumentação está alinhada com a navegação 3D conectada, opcional no acabamento Plus e de série no Max – entrada na gama faz-se com a linha You –, sendo complementada pelo visor head-up.

Quer o C4, quer o C4 X oferecem também ChatGPT integrado no sistema de infoentretenimento com o pacote Connect Plus, que compreende sistema de reconhecimento de voz e de áudio SoundHound.

Assinalam-se ainda a suspensão Advanced Comfort, e o apoio de 20 tecnologias de assistência ao condutor para uma experiência de condução ainda mais fluida.

Só a gama de motorizações é que não foi mexida, o que significa que se mantêm as versões eléctricas de 100 (136) e 115 kW (156 cv), e as micro híbridas de 100 e 136 cv.

Equipados com baterias de 50 (136 cv) ou 54 kWh (156 cv), são até 354 quilómetros no C4 ou 360 no C4 X na primeira variante, subindo, respectivamente, aos 416 ou 427 quilómetros com o acumulador maior.

Fora da electrificação está a versão 1.2 PureTech de 130 cv com caixa automática de oito relações mas a chegar mais tarde ao nosso mercado.

Versão / Acabamento You Plus Business Edition (B2B) Max C4 PureTech 130 x x x x x 29.475 euros x x x x x 32.015 euros C4 Hybrid 100 29.215 euros x x x x x x x x x x x x x x x C4 Hybrid 136 x x x x x 30.975 euros 31.875 euros 33.515 euros ë-C4 Electric 350 39.065 euros 39.725 euros 40.625 euros x x x x x ë-C4 Electric 420 x x x x x 40.725 euros 41.625 euros 43.265 euros C4 X PureTech 130 x x x x x 29.825 euros x x x x x 32.365 euros C4 X Hybrid 136 30.665 euros 31.325 euros 32.225 euros 33.865 euros ë-C4 X Electric 350 39.415 euros 40.075 euros 40.975 euros x x x x x ë-C4 X Electric 400 x x x x x 41.075 euros 41.975 euros 43.615 euros

