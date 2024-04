Citroën C3 reinventa-se com preço mortífero

Lançado que está o "eléctrico", a Citroën volta a atacar no preço com a quarta geração do C3 mas agora na variante com motores de combustão interna.

Exactamente como no ë-C3, a gama é proposta apenas nos acabamentos You e Max, e sempre com o bloco PureTech de 1.2 litros associado a uma caixa manual de seis relações.

A linha comporta ainda a variante Hybrid 100 de 48 volts com o mesmo motor a gasolina mas agora associado a um propulsor eléctrico montado na transmissão automática.

Esta proposta chega ao nosso país mais para o final do ano mas as encomendas para as versões puramente térmicas já estão abertas.

Dois acabamentos à escolha

Sem diferenças estéticas face ao "irmão" eléctrico, para além dos logótipos, o novo Citroën C3 equipa de série as suspensões com duplos batentes hidráulicos progressivos logo na versão You.

Novidade a bordo é a "ausência" do painel de instrumentação, substituído por um visor que não é head-up montado sobre a parte superior do tabliê.

O telemóvel dá lugar ao ecrã multimédia com um suporte próprio, dispondo de uma nova aplicação que permite aceder ao rádio, telefone e navegação.

Também de fábrica são os faróis LED, ar condicionado, iluminação automática, ajuda ao estacionamento traseiro e jantes de 16 polegadas.



Soma-se ainda toda a parafernália dos novos auxiliares obrigatórios à condução pela regulamentação GSR 2, a que se junta o cruise control.

O Max acrescenta a pintura em dois tons com o tejadilho contrastante, barras decorativas para o tejadilho, placas de protecção à frente e atrás, e jantes em liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado.

Do pacote fazem ainda parte os farolins LED e vidros traseiros escurecidos, com o habitáculo a ser enriquecido com os bancos Advanced Comfort e com o ecrã multimédia de 10,25 polegadas.

Climatização automática, carregamento de telemóvel sem fio, câmara de marcha atrás, retrovisor electrocromático, vidros traseiros eléctricos e "máximos" automáticos completam o equipamento.

Mild hybrid só no final do ano

A mover o Citroën C3 está o conhecido motor PureTech de 1.2 litros e três cilindros com 101 cv e 205 Nm, associado a uma transmissão manual de seis relações.



Antes do final deste ano chegará a variante micro-híbrida com o mesmo propulsor a gasolina mas agora combinado com um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) instalado na transmissão automática ë-DCS6.

Àquela potência e binário somam-se nas acelerações mais 9 kW (12 cv) e 55 Nm mas com esta solução motriz sempre atenta aos consumos, com uma redução até 10% face à versão 100% a gasolina.

A entrada na gama faz-se com a versão You a partir dos 14.990 euros, com o mais equipado Max a arrancar nos 19.200 euros.

As encomendas está já abertas, com as entregas dos primeiros exemplares a estarem previstas para este Verão.

