Citroën C3 é o Carro do Ano 2025 em Portugal

A concorrência era forte e diversificada mas, no final, foi o Citroën C3 a arrecadar no nosso país o título de Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal em que o Aquela Máquina participou como jurado.

A concurso estiveram 72 modelos e versões distribuídos por oito classes, com 43 candidatos a disputarem os votos dos 18 jurados da comunicação social especializada para conquistarem o galardão mais ambicionado.

O sucessor BYD Seal, que venceu a edição do ano passado, não se ficou apenas por esta vitória: o compacto foi igualmente o mais votado na categoria Citadino do Ano com a versão eléctrica ë-C3.

O prémio Design do Ano foi ganho pelo Renault 5 E-Tech Electric, que também foi o mais votado no Eléctrico do Ano.

O Desportivo / Lazer do Ano foi para o Hyundai Ioniq 5 N, brindado ainda com o prémio Tecnologia e Inovação com a solução E-Shift.

Esta funcionalidade para veículos eléctricos simula a engrenagem das oito velocidades duma transmissão automática, em tudo semelhante à que equipa carros com motores de combustão interna.

O Skoda Superb Break Laurin & Klement 1.5 TSI PHEV ganhou a categoria Familiar do Ano, enquanto o Híbrido Plug-In do Ano foi para o Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv Plug-In Hybrid.

O prémio SUV Compacto do Ano foi atribuído ao Kia EV3 Tech, com o Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV a conquistar o Grande SUV do Ano.

Quanto à Personalidade do Ano, a comissão executiva do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2025 decidiu atribuir o prémio a Paulo Pinheiro a título póstumo.

Foi ele a idealizar e empreender em 2008 a construção do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sendo um dos responsáveis pelo regresso da Fórmula 1 e do Moto GP a Portugal.

