Citroën C3 Aircross renovado já chegou: saiba os preços

Já há preços para o renovado Citroën C3 Aircross, que chega este fim-de-semana aos concessionários nacionais.

Após mais de 300 mil unidades vendidas desde o seu lançamento em 2017, o SUV compacto sofreu uma forte renovação estética e tecnológica.

E são muitas as diferenças que se encontram neste modelo em relação ao seu antecessor. O seu carácter é reafirmado pela secção dianteira, que foi redesenhada, para garantir maior expressividade.

De assinalar ainda, para a carroçaria, as 70 combinações de cores que são agora possíveis para personalizar o crossover a preceito.

O habitáculo ganhou novos níveis de conforto, com a inclusão dos bancos Advanced Comfort, estreados no C4 Cactus e no C5 Aircross.

A integração de um novo ecrã táctil de nove polegadas e a criação de novos espaços de arrumação na consola central reforçaram a sua modularidade.

O sistema multimédia está apto a receber o Citroën Connect Nav e a função Mirror Screen, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, send igualmente proposto o sistema Citroën Connect Assist.

A nível tecnológico, conta ainda cinco tecnologias de conectividade e 12 de apoio à condução. Neste último campo destacam-se o visor head-up a cores e a câmara de estacionamento com Top Rear Vision.

Disponíveis estão ainda o reconhecimento de sinais de trânsito, o sistema Active Safety Brake e a comutação automática de luzes.



O renovado crossover dispõe ainda do Grip Control com assistência em descidas íngremes. O sistema permite modular a motricidade das rodas dianteiras em função do terreno e controlar a velocidade de descida.

O Citroën C3 Aircross é proposto em duas opções a gasolina – PureTech de 1.2 litros com 110 ou 130 cv – e outras tantas a gasóleo: Blue HDi de 1.5 litros com 110 ou 120 cv.

As versões menos potentes de ambas as motorizações estão associadas a uma caixa manual de seis velocidades, enquanto as de maior potência estão associadas a uma transmissão automática de seis relações.

Motores Feel Feel Pack C-Series Shine Shine Pack 1.2 PureTech 110 S&S CVM6 19.307 € 20.407 € 21.707 € 22.057 € 23.557 € 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 ------- ------- 24.107 € 24.457 € 25.957 € 1.5 Blue HDi 110 S&S CVM6 21.817 € 23.917 € 25.217 € 25.567 € ------- 1.5 Blue HDi 110 S&S EAT6 ------- ------- 27.007 € 27.357 € -------

