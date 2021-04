Citroën C1 Millenium: edição especial mais equipada

Estão já abertas as encomendas no nosso país para a edição especial do Citroën C1. Revelado esta quinta-feira, o C1 Millenium viu o seu visual urbano ser reforçado com o kit Urban Ride.

Guarda-lamas mais largos em preto mate, tampões de rodas Comet de 15 polegadas e vidros traseiros escurecidos são as principais alterações estéticas.

O interior em Metropolitan Grey compreende estofos em tecido Urban Ride 2, volante revestido em pele e espelhos retrovisores eléctricos.

Construída a partir do nível de equipamento Feel, esta edição especial propõe ainda ar condicionado, sistema áudio digital compatível com ficheiros MP3 e banco traseiro rebatível.

O ecrã táctil de sete polegadas, com função Mirror Screen, está preparado para reproduzir o ecrã de um telemóvel.

A motorizar o citadino está o conhecido bloco a gasolina de 1.0 litros e três cilindros, com caixa manual de cinco velocidades. Com 72 cv de potência e 93 Nm de binário, atinge 160 km/hora de velocidade máxima.

O novo Citroën C1 Millenium está já disponível para encomenda no nosso país, com preços a partir de 14.377 euros, e chega aos concessionários em Junho.

