Citroën Ami transfigura-se em Rip Curl para surfar na cidade

O Verão ainda está longe mas não faltam boas ideias automóveis para gozar a estação estival, de preferência bem junto ao mar, como é exemplo o Citroën Ami transfigurado num especial Rip Curl.

A edição limitada a 1.600 exemplares assinala o relançamento da parceria com a marca de surf que teve o seu ponto de partida em Outubro com a apresentação do protótipo Ami Buggy Rip Curl Vision.

O quadriciclo eléctrico retoma os códigos do surfwear numa carroçaria Black Night, animada por autocolantes em amarelo para a versão Sunrise e violeta para a Sunset, mas sempre com um motivo de ondas semelhante ao logótipo da insígnia australiana.

As rodas de 14 polegadas pintadas a branco são exclusivas desta edição especial, sem esquecer a asa traseira para dar mais dinamismo à silhueta do "micro eléctrico" enquanto a bordo destaca-se o novo painel de instrumentos a cores de 5,7 polegadas.

São também propostos acessórios interiores, como as três caixas de arrumação, em amarelo para o Sunrise, e em branco para o Sunset, entre outros elementos coloridos.

O Citroën Ami Rip Curl pode ser já encomendado a partir de 9.290 euros, com os primeiros exemplares a chegarem em Junho aos concessionários nacionais.

Texto: P.R.S.

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