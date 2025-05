Citroën Ami renova-se e ganha novo Buggy no catálogo

Há um novo Ami Buggy a complementar a gama renovada do quadriciclo eléctrico que a Citroën levou em Outubro ao salão automóvel de Paris.

Aberto às encomendas a partir da próxima terça-feira, quer a versão convencional, quer a "fora de estrada" têm vários níveis de personalização e de equipamentos opcionais para melhor distinguirem-se nas ruas.

A gama conta ainda com o kit Cargo para optimizar o espaço de carga num uso profissional, com o especial Ami for All, para pessoas com mobilidade reduzida, a estar apenas disponível em França

Do lado da mecânica nada foi mexido: mantém-se o motor de 8 cv e 40 Nm para uma velocidade máxima de 45 km/hora, com a bateria de 5,5 kWh a permitir até 75 quilómetros elétricos.

Cores mais garridas

O Citroën Ami agora redesenhado, além de ganhar a nova cor Night Sepia, tem ainda à escolha os novos pacotes cromáticos Spicy, Icy e Minty.

Qualquer que seja a cor escolhida, estas soluções contam com elementos que melhoram o visual por fora e o conforto a bordo, assim como o entretenimento.

As jantes ganham quatro "embelezadores", e um conjunto de adesivos para colar nas cápsulas das soleiras das portas e no vidro traseiro.

Para montar no painel de bordo há três caixas de arrumação coloridas, um gancho para malas do lado do acompanhante, redes coloridas para as portas e tapetes para o chão, e uma rede de separação central.

O pacote de entretenimento inclui o suporte para telemóvel, assim como a My Connect Box, que usa a aplicação My Citroën para obter dados como a capacidade da bateria ou o tempo do seu carregamento.

A aplicação My Ami Play, controlada através do botão Citroën Switch no volante, centraliza funções como a navegação, o rádio, o telefone e as aplicações de música.

Convite "fora de estrada"

Novidade absoluta é o Ami Buggy passar a ser de série quanto antes era apenas proposto em edições limitadas, com esta derivação do protótipo Vision a ser pintado num "ácido" Palmeira.

A reforçar o nome do quadriciclo está a substituição das portas por aros metálicos pretos montados, que podem ser complementados com coberturas com fecho de correr quando o tempo está menos convidativo.

O tecto de abrir está protegido por uma capota, ganhando ainda uma asa traseira e jantes de 14 polegadas em aço pintadas em dourado, com o logótipo da marca a ter uma tonalidade amarelada.

O especial Ami Buggy Palmeira pintado a amarelo pode ser personalizado no mesmo tom com acessórios em tudo semelhantes aos incluídos nos pacotes do Ami convencional.

A completar este pacote cromático está o robô Andy montado sobre o tabliê, com os balanços da cabeça a marcar o ritmo de cada viagem.

O Citroën Ami convencional aceita encomendas a partir da próxima terça-feira, com a entrada na gama a fazer-se desde os 7.990 euros, subindo para 8.390 euros as versões com o pacote de cores.

Já o Ami Buggy estará disponível a partir de 9.590 euros, com o especial Ami Buggy Palmeira a começar nos 9.990 euros.

