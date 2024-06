Citroën Ami ganha nova versão Peps para colorir o tráfego urbano

Já se perdeu a conta ao número de vezes que o Citroën Ami se presenteou com mais uma evolução estética desde que foi lançado há quatro anos.

Sem perder um pingo de emoção, adopta agora o Night Sepia, uma tonalidade em castanho escuro cru que reforça o visual divertido e acolhedor que sempre distinguiu o quadriciclo eléctrico.

E, para a assinalar o quarto aniversário do modelo que pode ser conduzido a partir dos 16 anos sem carta de condução, a gama reforçou-se com uma nova variante.

Aproveitando o melhor das versões Tonic e Pop, o My Ami Peps proposto por 8.990 euros distingue-se pelos contrastes criados pelos detalhes e grafismos coloridos, bem como pelos acessórios "inteligentes".

A dianteira ganhou um tom mais expressivo com a faixa negra sob o pára-brisas, realçada pelos autocolantes horizontais em amarelo ácido e pelos contornos dos faróis em preto.

Uma asa para voar?!

Longe de ser um desportivo citadino, nem que seja pelos 45 km/hora máximos que o motor de 8 cv e 40 Nm desenvolve, não deixa de ser irónica a asa traseira sobre o tejadilho.

Quatro embelezadores de roda com um desenho floral e detalhes em branco, dois adesivos no painel traseiro e outros dois nas soleiras das portas dão o remate final ao quadriciclo.



A vida a bordo mantém-se praticamente igual ao que já se conhecia das outras versões da gama, com acessórios tão úteis como o suporte para o telemóvel ou os três compartimentos de arrumação em laranja.

Essencial é a caixa de conectividade Data@Ami para ligar o telemóvel ao Ami e aceder à quilometragem, aos alertas de manutenção e ao que resta da autonomia de 75 quilómetros dada pela bateria de 5,5 kWh.

Já o interface My Ami Play transforma o telemóvel num ecrã multimédia para aceder à navegação, ao rádio ou às chamadas telefónicas, sendo essas funções controladas através do botão Citroën Switch no volante.

Novo kit para o My Cargo

A versão comercial Ami Cargo também foi reforçada com o kit My Cargo, um módulo opcional que oferece mais volume de carga mas que pode ser retirado caso tenha uma pessoa para o acompanhar.



A primeira secção, composta por dois painéis verticais, separa a zona do condutor, com a segunda secção de quatro painéis a abrir-se sobre o banco do passageiro.

Está também disponível uma rede de ocultação dos volumes guardados nessa área, que se estende desde o topo das costas do banco até ao painel de bordo.

Os três elementos que compõem este kit podem ser guardados numa bolsa específica e colocados atrás do banco, guardados numa bolsa específica, para que duas pessoas possam viajar.

