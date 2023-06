Citroën Ami for All dá nova mobilidade a deficientes motores

Há um novo Citroën Ami que promove a inclusão social de pessoas que perderam a mobilidade de uma ou das duas pernas.

O Ami for All, apresentado esta semana no salão de autonomia de Paris, consiste numa solução eléctrica onde é possível guardar uma cadeira de rodas.

O protótipo foi desenvolvido em parceria com a PIMAS, empresa especializada na conversão de veículos para pessoas com mobilidade reduzida.

O projecto integra adaptações mecânicas funcionais que facilitam o acesso para o condutor e a cadeira de rodas, assim como a condução do quadriciclo.

As portas têm maior ângulo de abertura, e uma prancha e correias facilitam a passagem do condutor da cadeira de rodas para o seu lugar à frente do volante.

O quadriciclo dispõe de controlo mecânico e manual de aceleração e travagem no volante, assim como um punho no volante para facilitar a sua condução.

Há também uma solução inteligente para transportar a cadeira de rodas dentro ou fora do habitáculo.

Para guardá-la a bordo, basta retirar as rodas da cadeira e fixa-as no espaço para os pés do "pendura" com uma correia específica.

A cadeira de rodas dobrada é colocada no banco do passageiro, e a sua fixação é feita por um cinto de segurança adicional específico.

Caso vá acompanhado, a cadeira de rodas pode ser guardada atrás, do lado de fora, numa estrutura de arrumação em alumínio

A adaptação Ami for All está padronizada e é fácil de instalar, independentemente da versão do Ami que for escolhida.

