Citroën Ami ''apanhado'' em França a ultrapassar o vento a 100 km/h

Prosseguem em França verdadeiros "fenómenos automóveis do Entroncamento" que surpreendem as autoridades locais pela audácia dos seus condutores.

O primeiro exemplo aconteceu esta terça-feira quando o radar duma patrulha da Gendarmerie Nationale "capturou" dois rapazes de 14 e 15 anos num Citroën Ami a ultrapassar o vento a 97 km/hora dentro duma localidade.

Esta velocidade é tanto mais intrigante como preocupante, visto que o quadriciclo eléctrico está limitado a uns máximos 45 km/hora, o que sugere fortes alterações no motor de 8,2 cv e, provavelmente, na bateria de 5,5 kWh.

Na fotografia publicada no Facebook pela força da ordem, percebem-se as modificações extremas imprimidas no Ami, com a enorme asa superior, a distinguir-se entre vários outros elementos próprios da cultura tuning.

A surpresa não se resume a este feito porque no último fim de semana um casal de septuagenários foi "flashado" por radar a 142 km/hora numa estrada regional limitada a 80 km/hora no centro da França.

Parados alguns quilómetros mais à frente por uma equipa da Gendarmerie Nationale, qual não foi a surpresa dos agentes ao perceberem de que se tratava dum Citroën 2 CV cuja velocidade máxima está tabelada nos 110 km/hora.

O "clássico" foi de imediato apreendido para o motor e o chassis serem analisados por especialistas mecânicos, enquanto sobre os infractores pende uma pesada multa.

Texto: P.R.S.

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