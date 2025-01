Citroën 2 CV pode estar de volta à estrada como ''eléctrico'' retrofuturista

A recuperação de "clássicos" que marcaram gerações, mas agora em modo 100% eléctrico, está cada vez mais na ordem do dia.

Depois da Fiat com o seu 500e, e da Renault com o R5 E-Tech Electric votado como Carro Europeu do Ano no início deste 2025, é agora a vez da Citroën "pensar" num 2 CV suficientemente retrofuturista.

A novidade foi avançada esta quarta-feira pela Autocar e até parece que o projecto já arrancou, de acordo com uma fonte da publicação britânica.

Mesmo assim, Pierre Leclercq, director da divisão de estilo da Citroën, não confirmou a ideia à revista no salão automóvel de Bruxelas mas sublinhou que a marca "não fecha a porta" aos designs retro.

A confirmar-se, à partida o compacto urbano faria a "ligação" entre o Citroën Ami e o novo ë-C3 mas a sua concepção está ainda numa fase muito embrionária.

Certo é que na sua base estará a plataforma Smart Car do grupo Stellantis que suporta os recentes Fiat Grande Panda e Opel Frontera, sem esquecer o próprio C3, para uma óbvia redução de custos.

Caso o projecto se concretize, só deverá ver a luz do dia mais perto de 2028 que, por coincidência, é quanto se celebram os 80 anos do emblemático Citroën 2 CV.

