Citroën ë-C4 e ë-C4 X mais potentes vão mais longe com nova bateria

Apenas uma semana após a apresentação oficial do Citroën ë-C4 X no nosso país, a construtora francesa eleva a potência e a autonomia do coupé, assim como do "irmão" crossover.

Contra os 100 kW (136 cv) do actual propulsor, ambos os modelos passam a contar com um novo motor eléctrico capaz de dar 115 kW (156 cv), mantendo-se o binário de 260 Nm.

Trata-se do mesmo sistema de propulsão que equipa outros modelos das marcas da Stellantis, assim como a própria bateria cuja nova composição de materiais permitiu ganhar uma melhor densidade energética.

Ao passar de 50 para 54 kWh de capacidade, a autonomia cresceu de forma substancial, passando de 360 para 420 quilómetros, com o consumo médio a suster-se nos 12 kWh/100 km..

O que quase não mudou foram os tempos de carregamento, sendo necessária uma espera de 30 minutos para carregar de 20 a 80% a 100 kW em corrente contínua.

A diferenciar as novas propostas do ë-C4 e ë-C4 X, a Citroën optou por associá-las apenas à variante Shine, que é também o topo de gama de ambos os modelos.

Já as versões de 100 kW (136 cv) continuam a ser combinadas com os acabamentos Feel e Feel Pack.

Fica por saber a disponibilidade de ambos os modelos no nosso país com as novas motorizações e baterias, e por que valores.

