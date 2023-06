Citroën ë-C4 e ë-C4 X mais potentes com nova bateria para 420 km

Estão mais potentes e vão mais longe os Citroën ë-C4 e ë-C4 X: ambos ganharam um novo motor eléctrico de 115 kW (156 cv) e uma bateria de 54 kWh com melhor densidade energética.

A autonomia sobe para os 420 quilómetros, reduzindo o consumo médio de energia para cerca de 12 kWh/100 km, com o carregamento de 20 a 80%, a 100 kW em corrente contínua, a fazer-se em cerca de 30 minutos.

A contribuir para a eficiência do carregamento estão elementos de série como a bomba de calor, que usa um sensor de humidade para maximizar a eficiência energética do aquecimento e arrefecimento.

A nova configuração passa a equipar os dois "eléctricos" no nível de equipamento Shine, que é também o topo de gama dos dois modelos, a que se somará uma série especial a anunciar neste verão que agora começou.

De série mantém-se o carregador de bordo monofásico de 7,4 kW, sendo opcional o carregador trifásico de 11 kW.

As duas propostas complementam a actual oferta dos ë-C4 e ë-C4 X, equipados com um motor de 100 kW (136 cv) e uma bateria de 50 kW para uma distância até 360 km com uma única carga.

Citroën ë-C4 Live Pack Feel Feel Pack Shine Motor 100 kW / bateria 50 kW 38.785 euros 40.385 euros 40.745 euros 43.825 euros Motor 115 kW / bateria 54 kW x x x x x x x x x x x x x x x 44.285 euros Citroën ë-C4 X Feel Feel Pack Shine Shine Pack Motor 100 kW / bateria 50 kW 40.735 euros 41.095 euros 43.435 euros 44.735 euros Motor 115 kW / bateria 54 kW x x x x x x x x x x 44.435 euros x x x x x

