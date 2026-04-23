Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrência

Com o Citroën C3 a dar cartas nas vendas portuguesas das variantes puramente a gasolina, micro híbrida e eléctrica de "longo curso", abrem agora as encomendas para o ë-C3 Autonomia Urbana para acelerar a electromobilidade nacional.
O SUV compacto apresenta-se com o mesmo motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm, mas agora associado a uma bateria LFP de 30 kWh para uma autonomia combinada de 213 quilómetros, que na cidade pode chegar aos 304 quilómetros.
A compor a gama estão os acabamento You e Plus para clientes particulares, com um preço de campanha que se quer "demolidor" face à concorrência directa, com o ramo profissional a poder contar com a variante comercial Van.
Votado em 2025 como Carro do Ano no nosso país, o Citroën ë-C3 Autonomia Urbana propõe logo na versão de entrada You o My Citroën Play com estação para telemóvel, ar condicionado, retrovisores eléctricos e suspensão Advanced Comfort.
A equipá-lo está uma linha alargada de apoios à condução incluídos no pacote Safety, realçados pelo cruise control com limitador de velocidade e alerta de saída de faixa, travão de segurança activo e reconhecimento de sinais de trânsito.
O acabamento Plus é reforçado por barras de tejadilho, My Citroën Play Plus com ecrã multimédia de dez polegadas, bancos Advanced Comfort, sendo o do condutor regulável em altura, e comutação automática de "médios" e "máximos".
Ambas as versões comportam de série um carregador de bordo de 7,4 kW AC, sendo opcionais os de 11 kW AC (400 euros) e de 30 kW DC (500 euros), "limitações" que não impedem de ser um compacto prático para a condução do dia a dia.
|
Citroën ë-C3
Autonomia Urbana
|
Preço em Campanha
(com IVA)
|
Preço sem Campanha
(com IVA)
|You 113 cv
|Desde 17.990 euros
|Desde 19.990 euros
|Plus 113 cv
|Desde 19.700 euros
|Desde 23.300 euros
|Van 113 cv
|x x x x x x x x x x x
|Desde 23.450 euros
Texto: P.R.S.
