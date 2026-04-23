Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrência

18:43 - 23-04-2026
 
 
Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrência
Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrênciaCitroën ë-C3 Autonomia Urbana: reservas abertas com campanha para demolir concorrência

Com o Citroën C3 a dar cartas nas vendas portuguesas das variantes puramente a gasolina, micro híbrida e eléctrica de "longo curso", abrem agora as encomendas para o ë-C3 Autonomia Urbana para acelerar a electromobilidade nacional.

O SUV compacto apresenta-se com o mesmo motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm, mas agora associado a uma bateria LFP de 30 kWh para uma autonomia combinada de 213 quilómetros, que na cidade pode chegar aos 304 quilómetros.

A compor a gama estão os acabamento You e Plus para clientes particulares, com um preço de campanha que se quer "demolidor" face à concorrência directa, com o ramo profissional a poder contar com a variante comercial Van.

Três versões à escolha

Votado em 2025 como Carro do Ano no nosso país, o Citroën ë-C3 Autonomia Urbana propõe logo na versão de entrada You o My Citroën Play com estação para telemóvel, ar condicionado, retrovisores eléctricos e suspensão Advanced Comfort.

A equipá-lo está uma linha alargada de apoios à condução incluídos no pacote Safety, realçados pelo cruise control com limitador de velocidade e alerta de saída de faixa, travão de segurança activo e reconhecimento de sinais de trânsito.

O acabamento Plus é reforçado por barras de tejadilho, My Citroën Play Plus com ecrã multimédia de dez polegadas, bancos Advanced Comfort, sendo o do condutor regulável em altura, e comutação automática de "médios" e "máximos".

Ambas as versões comportam de série um carregador de bordo de 7,4 kW AC, sendo opcionais os de 11 kW AC (400 euros) e de 30 kW DC (500 euros), "limitações" que não impedem de ser um compacto prático para a condução do dia a dia.

Citroën ë-C3

Autonomia Urbana

Preço em Campanha

(com IVA)

Preço sem Campanha

(com IVA)
You 113 cv Desde 17.990 euros Desde 19.990 euros
Plus 113 cv Desde 19.700 euros Desde 23.300 euros
Van 113 cv Desde 23.450 euros

Geely chega em Maio com dois SUV eléctricos e híbridos 'plug-in'

Geely chega em Maio com dois SUV eléctricos e híbridos 'plug-in'

''Tettonero'' Capsule é o Lamborghini Urus SE mais exclusivo de sempre

''Tettonero'' Capsule é o Lamborghini Urus SE mais exclusivo de sempre

Smart Concept #2 marca regresso do ForTwo com Smart #6 a reboque

Smart Concept #2 marca regresso do ForTwo com Smart #6 a reboque

