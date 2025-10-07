Citroën ë-C3 abaixo dos 20 mil euros já pode ser encomendado

A Citroën acaba de alargar a gama do ë-C3 com o lançamento da variante Autonomia Urbana. As reservas já estão abertas por menos de 20 mil euros, com a chegada dos primeiros exemplares a acontecerem em Novembro.

Na sua base está o mesmo propulsor eléctrico de 83 kW (113 cv) e 125 Nm da versão Autonomia Conforto, mas agora alimentado por uma bateria LFP de 30 kWh, recarregável a 30 kW DC, para uns combinados 212 quilómetros.

Proposto nos acabamentos You e Plus, a entrada de gama mantém um nível decente de equipamentos de série, como o visor head-up, ar condicionado manual, sensor de luz, retrovisores eléctricos e suspensão Advanced Comfort.

Estando esta versão resumida ao essencial, também não dispõe de ecrã próprio para o infoentretenimento, "substituído" por uma estação de acoplamento para o telemóvel.

Já os assistentes de condução integram soluções como programador de velocidade com limitador, alerta activo de saída de faixa, sensores de estacionamento traseiros e reconhecimento de sinais.

A versão Plus é reforçada por elementos como as barras de tejadilho, My Citroën Play Plus com ecrã táctil de 10 polegadas, bancos Advanced Comfort, e comutação automática de "médios" e "máximos".

Apontada ao uso profissional está a versão comercial Van com homologação N1, apontada preferencialmente ao ramo da pequena distribuição.

» ë-C3 Eléctrico 113 cv Autonomia Urbana You » 19.990 euros

» ë-C3 Eléctrico 113 cv Autonomia Urbana Plus » 23.300 euros

» ë-C3 Eléctrico 113 cv Autonomia Urbana Van » 23.300 euros

