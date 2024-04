'Cinto-me Vivo': PSP e GNR mais atentas ao uso do cinto de segurança

PSP, GNR e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arrancaram esta sexta-feira a nova campanha Cinto-me Vivo, a decorrer até 11 de Abril.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, irá sensibilizar os condutores para a importância do uso do cinto de segurança e das cadeirinhas para bebés.

A fiscalização da PSP e GNR terá especial incidência nas vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As acções de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

» 05 Abril » 08h00 » Praça do Vitória FC – Setúbal

» 08 Abril » 16h00 » Praça das portagens da A1 – Santarém

» 09 Abril » 09h00 » Rotunda D. Dinis – Leiria

» 10 Abril » 07h00 » I.C. 2, Km 244,5 – Albergaria-a-Velha

» 11 Abril » 10h00 » Estrada de Nelas (a seguir ao Mercadona) – Viseu

A campanha que arrancou esta sexta-feira é a quarta das 12 planeadas no âmbito do PNF de 2024.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?