'Cinto-me Vivo': dez mortos e quase 2500 acidentes numa semana

A GNR e a PSP registaram 2.419 acidentes nos últimos sete dias, dos quais resultaram dez vítimas mortais, mais duas do que no período homólogo, no âmbito da campanha de segurança rodoviária Cinto-me Vivo.

O balanço conjunto divulgado esta terça-feira pela GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), indica que, entre 21 e 27 de Junho, foram registados 2.419 acidentes, dos quais resultaram dez mortos, 48 feridos graves e 719 feridos ligeiros.

Face ao período homólogo de 2021, verificaram-se mais 420 acidentes que provocaram mais duas vítimas mortais, mais oito feridos graves e mais 78 feridos ligeiros.

Dos dez mortos registados durante a acção de segurança rodoviária, nove eram do sexo masculino com idades entre os nove e os 85 anos.

De acordo com o balanço, os nove acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Santarém, Lisboa, Beja e Faro.

Desses acidentes, três ocorreram em estradas nacionais, três em arruamentos, dois em itinerários complementares e um numa auto-estrada.

A campanha Cinto-me Vivo, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2022, visou alertar os condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correcta, os dispositivos de segurança.

As forças de segurança fiscalizaram 49.537 veículos, tendo registado 12.642 infracções, das quais 722 relativas à não utilização ou utilização incorrecta daqueles dispositivos.

As cinco acções de sensibilização da ANSR, feitas em simultâneo com as operações de fiscalização realizaram-se em Lisboa, Albufeira, Beja, Portalegre e Seixal.

Segundo a nota divulgada pela agência Lusa, na campanha foram sensibilizados 375 condutores e passageiros no território continental.

