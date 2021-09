'Cinto-me Vivo': campanha de fiscalização arranca quinta-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam esta quinta-feira a campanha Cinto-me Vivo.

A acção de segurança rodoviária visa alertar para a importância da utilização dos cintos de segurança, cadeirinhas para criança e capacetes.

A campanha, que decorre entre 9 e 15 de Setembro, integra acções de sensibilização pela ANSR, com informações sobre os perigos, impactos e consequências de não utilizar correctamente os dispositivos de segurança.

GNR e PSP estarão no terreno em operações de fiscalização, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

A campanha Cinto-me Vivo integra acções de sensibilização, em simultâneo com operações de fiscalização.

- Dia 09 » 08h00 » Estrada de Benfica – Lisboa;

- Dia 10 » 15h00 » E.N. 113, Km 6 – Leiria;

- Dia 13 » 09h00 » Rua de Coimbra – Tomar;

- Dia 14 » 08h00 » Avenida 25 de Abril – Vendas Novas;

- Dia 15 » 16h00 » Avenida Garcia de Orta – Montijo.

No comunicado divulgado pela agência Lusa, as autoridades lembram que, na edição do ano passado, as forças de segurança fiscalizaram 52.835 veículos.

Foram atingidas 1.185 infracções relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança, a uma média de 169 infracções diárias.

