Teve a estreia mundial no salão automóvel Paris em Outubro e a chega aos concessionários nacionais deverá acontecer antes da Primavera.

Cinco ou sete lugares? Tayron é o novo SUV familiar da Volkswagen

Chama-se Tayron o novo SUV familiar com que a Volkswagen substitui o Tiguan Allspace, oferecendo configurações de cinco ou sete lugares, e tracção às quatro rodas nas variantes topo de gama.

Distinto quanto baste, a compor a gama estão motorizações micro híbridas e turbodiesel, sem esquecer as soluções híbridas plug-in com autonomia eléctrica até 120 quilómetros.

Imagem de família

São inúmeros os detalhes a aproximar o Tayron ao Tiguan original ou não fosse ele construído sobre a mesma plataforma MQB Evo que o Volkswagen Passat também partilha.

"Esticado" até aos 4,77 metros de comprimento, e com ambos os eixos separados por 2,79 metros de distância, à frente são inegáveis as semelhanças com aquele SUV compacto.

Não se deixe enganar porque são específicos deste modelo todos os elementos na dianteira, com os faróis LED e o símbolo retro-iluminado da Volkswagen a criarem uma assinatura luminosa inconfundível.

O mesmo acontece atrás, com a barra transversal em LED a todo o comprimento e o logótipo da marca iluminado.

A bordo não falta espaço para cinco ou sete ocupantes, segundo a configuração pretendida, mas é o volume da bagageira que mais importa reter, como em qualquer familiar.

São 345 litros de capacidade com a terceira fila de bancos, subindo aos 850 com ela rebatida, enquanto a variante de cinco lugares propõe uns superiores 885 litros.

O desenho rectilíneo do habitáculo segue as premissas dos modelos mais recentes da Volkswagen, com o Digital Cockpit Pro a incluir um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um ecrã multimédia de 12,9.

Se equipado com o Discovery Pro Max, o ecrã para o infoentretenimento passa a 15 polegadas, com visor head-up a estar igualmente incluído.

O sistema operativo inclui ligações sem fios a telemóveis, contando ainda com o assistente vocal IDA com ChatGPT integrado.

Mais de 100 km de autonomia

Com a plataforma MQB Evo do grupo Volkswagen, podem ser implementados vários tipos de propulsão no Tayron, electrificadas ou puramente térmicas, e sempre com caixa automática DSG de dupla embraiagem.

A entrada na gama faz-se com o bloco micro híbrido 1.5 eTSI de 150 cv e 250 Nm, a que se somam duas motorizações turbodiesel 2.0 TDI de 193 cv e 400 Nm com tracção integral 4MOTION.

Estas variantes a gasóleo admitem um peso máximo de reboque até 2.500 quilos, com o Trailer Assist de série a apoiar as manobras.

A gama é completada com duas versões 1.5 eHybrid de ligar à ficha eléctrica, com a primeira a debitar 204 cv e 350 Nm combinados, e a segunda a propor 272 cv e 400 Nm.

A bateria de 25,7 kWh brutos anuncia uma autonomia eléctrica superior a 100 quilómetros, podendo ser recarregada em 30 minutos a 50 kW em corrente contínua.

São completos os apoios à condução de série logo na entrada de gama, ao incluírem o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo, e os sistemas de mudança e de manutenção de faixa.

Travagem automática de emergência com monitorização de peões e ciclistas, apoio ao estacionamento com câmara traseira, e reconhecimento de sinais de trânsito são outras soluções presentes.

O Volkswagen Tayron ainda não tem preços definidos nem as reservas estão abertas para o nosso país, com a chegada aos concessionários a poder acontecer antes da Primavera.

