Cinco ou sete lugares? Mercedes-Benz GLB já tem preços

Nem uma semana passou sobre a estreia mundial e já o Mercedes-Benz GLB com tecnologia EQ tem os preços definidos e as reservas abertas para o nosso país.

O SUV de cinco lugares, que também pode ser configurado para sete ocupantes, cresceu para os 4,73 metros de comprimento num estilo moderno mas sem largar as formas cúbicas do anterior GLB térmico e do eléctrico EQB.

A realçar esse visual reconhecível, no entanto, estão os LEDs cintilantes espalhados um pouco por todo o lado, como se percebe na grelha frontal e no arranjo das ópticas dianteiras e traseiras.

Abrem-se as portas e logo se é invadido pelo mesmo ambiente tecnológico presente no Mercedes-Benz CLA, logo patente nos três ecrãs que definem o posto de condução e o lugar do acompanhante.

O crescimento da distância entre eixos, para os 2,89 metros, reflectem-se de imediato no espaço a bordo, principalmente para quem viaja na segunda fila de bancos.

A qualidade dos materiais e os acabamentos são irrepreensíveis, como se quer num premium, e a assumpção de verdadeiro SUV familiar que é confirma-se nos 480 a 540 litros da bagageira, somando-se mais 104 litros sob o capô.

Duas opções à partida

Construído sobre a plataforma MMA, o Mercedes-Benz GLB com tecnologia EQ assume nesta primeira fase as motorizações 250+ e 350 4MATIC para as variantes de cinco e sete lugares.

O primeiro assume um motor eléctrico com 200 kW (272 cv) e 335 Nm passados às rodas traseiras, enquanto o segundo com tracção integral equipa dois propulsores para uns combinados 260 kW (354 cv) e 515 Nm.

Detalhe importante é equipar a mesma transmissão de duas velocidades estreada pelo CLA eléctrico no eixo traseiro para melhor desempenho e eficiência energética.

Ambas as versões são alimentadas pela mesma bateria de 85 kWh líquidos, recarregável até 320 kW DC, com o GLB 250+ a chegar aos 629 quilómetros combinados, baixando para 614 quilómetros no 350 4MATIC.

O SUV também pode usar uma infra-estrutura de carregamento de 400 volts com um conversor DC opcional, sendo também dada a alternativa de equipar um carregador de bordo a 22 kW AC.

Quanto a preços, o Mercedes-Benz GLB 250+ é proposto a partir de 57.500 euros, subindo aos 65.450 euros no GLB 350 4MATIC.

Espera-se para mais tarde outra versão 100% eléctrica tecnicamente semelhante ao CLA 200 com 165 kW (224 cv) e 335 Nm com uma bateria LFP de 58 kWh, e variantes híbridas com três níveis de potência.

