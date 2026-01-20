Cinco ou sete lugares: Dacia Jogger renovado anuncia preços

Estão anunciados os preços para o renovado Dacia Jogger nos acabamentos Essential, Expression, Extreme e Journey: a entrada na gama faz-se desde os 18.500 euros na variante Eco-G de cinco lugares, e 19.400 euros na de sete ocupantes.

A evolução estética percebe-se de imediato na inédita assinatura luminosa LED frontal, sem esquecer o pára-choques reformulado onde assenta a nova grelha, enquanto atrás são adoptados novos farolins LED "pixelizados".

A dar um espírito mais aventureiro à carrinha estão as protecções em plástico Starkle nos arcos das rodas, assim como área inferior da carroçaria e nas molduras dos faróis de nevoeiro.

Novas jantes em aço ou em liga leve acompanham a Jogger, que a partir do acabamento Expression integra de série uma antena em forma de barbatana de tubarão.

Um olhar ao habitáculo mostra um novo volante, assim como um inédito sistema de infoentretenimento para o ecrã de dez polegadas, enquanto a instrumentação no visor de sete polegadas comportas novos gráficos.

A revestir o interior estão novos tecidos mais resistentes para os bancos, sem esquecer a gama alargada de acessórios de suporte YouClip em pontos-chave do habitáculo.

Novos auxiliares à condução equipam a gama, somando-se ainda novas funcionalidades integradas no pacote opcional Driving.

Novas motorizações

As novidades no Jogger prosseguem sob o capô: no bifuel, o Eco-G 120 conta com uma evolução do bloco turbo de 1.2 litros, agora com 120 cv e 190 Nm, associado a uma caixa manual ou automática, com o depósito GPL a aumentar para os 50 litros de capacidade.

Segue-se a variante TCe 110 apoiada no motor turbo de 1.2 litros, com os seus 110 cv e 200 Nm, e numa caixa manual de seis velocidades, ficando para mais tarde o Hybrid 155 com o motor a gasolina de 1.8 litros e quatro cilindros aliado a dois propulsores eléctricos e à bateria de 1,4 kWh, para uns combinados 155 cv e 170 Nm.

Versão Acabamento Lugares Preço Eco-G 120 Essential Cinco Desde 18.500 euros Eco-G 120 Essential Sete Desde 19.400 euros Eco-G 120 Expression Sete Desde 21.300 euros Eco-G 120 Extreme Cinco Desde 22.200 euros

TCe 110 Extreme Sete Desde 22.200 euros TCe 110 Extreme Cinco Desde 23.100 euros Eco-G 120 Extreme Sete Desde 23.100 euros Eco-G 120 Auto Extreme Cinco Desde 23.800 euros TCe 110 Extreme Sete Desde 24.000 euros

TCe 110 Journey Sete Desde 24.500 euros Eco-G 120 Auto Extreme Sete Desde 24.700 euros Eco-G 120 Auto Journey Sete Desde 26.100 euros Hybrid 155 Expression Sete Desde 28.400 euros Hybrid 155 Extreme Sete Desde 30.200 euros

Hybrid 155 Journey Sete Desde 30.200 euros

