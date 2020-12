Chevrolet Camaro veste-se a rigor para o Natal; polícia não gostou nada da ideia!

Nada como celebrar a quadra natalícia com um potente Chevrolet Camaro "vestido" a preceito com dezenas de luzes coloridas.

A ideia concretizada por Tyler Kamholz, de 18 anos, tinha tudo para impressionar os automobilistas com que se cruzasse na estrada na região de Oshkosh, no estado de Wisconsin.

Quem não achou piada nenhuma foi uma patrulha da polícia estadual, que mandou o condutor encostar de imediato o Camaro.

Tyler Kamholz disse que bastaram 24,50 euros para envolver o bólide com cinco fios eléctricos de luzes de Natal, mesmo com o pai, um ex-agente reformado, a avisá-lo de que o preço a pagar poderia ser muito maior se fosse apanhado pela polícia.

"Eu sabia exactamente quais as leis que estavam a ser violadas com estas luzes", disse Larry Kamholz.

O mesmo pensou a patrulha que parou o filho há cerca de uma semana no estacionamento do Fox River Mall.

"A agente que me parou disse que gostou muito da ideia, mas mandou-me encostar exactamente por causa das luzes,", explicou Tyler Kamholz.

Felizmente, o condutor só recebeu um aviso e o prémio de a sua ideia tornar-se viral nas redes sociais.

"Pediu-me para tirar uma fotografia ao carro e acabou por publicá-la no Facebook" da polícia estadual de Wisconsin.

Segundo as leis rodoviárias daquele estado, os veículos apenas podem ter faróis com luzes brancas ou âmbares, e farolins com luz vermelha. Qualquer outra cor pode resultar numa multa até 163 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?