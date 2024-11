ChatGPT reforça qualidades do Opel Mokka renovado

Mais refinado por fora e por dentro, e tecnologicamente bem mais evoluído, o renovado Opel Mokka tem no ChatGPT um dos seus trunfos, como já acontece na maioria dos modelos da marca do relâmpago.

A solução dá acesso a uma vasta gama de informações sobre uma longa lista de tópicos, podendo mesmo criar um questionário de "sabedoria" para entreter ocupantes de todas as idades em viagens mais longas.

Se no exterior as mudanças estéticas são mínimas, o mesmo já não acontece no habitáculo, com o Pure Panel agora de série a destacar-se com ecrãs de dez polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento.

Aliado ao sistema de navegação, que é opcional, basta exclamar Hey Opel! para o chatbot de inteligência artificial usar o reconhecimento de voz natural.

A solução "aprende" os hábitos do condutor a ele associado, para depois sugerir-lhe de forma autónoma destinos e orientações de percurso.

Proposta como parte do pacote opcional Connect Plus do Opel Mokka, já com preços definidos e encomendas abertas, pode ser actualizada nos crossovers que tenham sido adquirido antes da sua introdução.

Recorde-se que a solução também está disponível no novo Opel Grandland, assim como no Corsa, Astra, Astra Sports Tourer, Zafira e Combo de passageiros, a que se somam os comerciais ligeiros Opel Vivaro e Combo.

