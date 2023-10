ChatGPT já está a bordo do DS 9

Estreado no DS 4 em 2021, o Iris System da DS Automobiles foi agora actualizado para comportar o ChatGPT, embora ainda numa fase-piloto.

Com esta solução, a ser primeiro montada no DS 9 antes de alargar-se a toda a gama, a insígnia francesa desafia os melhores assistentes de voz do mercado.

Basta pressionar o botão de controlo no volante ou iniciar a conversação com OK Iris para inicia um tópico.

Como se se tivesse feito a pergunta por escrito, o ChatGPT responde na íntegra com uma mensagem coerente.

Além disso, não esquece intervenções ou respostas antes feitas, para preservar o contexto e não ser preciso especificar de novo os elementos de cada pergunta.

Todas as respostas são transmitidas pela voz do Iris System, uma vez recebidas as informações dos servidores OpenAI.

Na fase-piloto, que arrancou nesta quinta-feira, a solução é dirigida aos primeiros 20 mil clientes que instalem a aplicação.

A integração do ChatGPT com o DS Iris System é oferecida sem custo adicional durante seis meses para quem a instale até 29 de Fevereiro.

A funcionalidade pode ser activada por via remota através da DS Services Store, a partir de França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália.

