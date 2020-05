Charles Leclerc "derreteu" Ferrari SF90 pelas ruas de Monte Carlo

Era este domingo que iria acontecer o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula, não tivesse sido o mundo assolado pela pandemia do Covid-19.

A Ferrari aproveitou as ruas vazias de Monte Carlo para acelerar o híbrido SF90 Stradale com Charles Leclerc ao volante.

Foi também uma maneira de celebrar os 70 anos da inclusão do circuito monegasco no Mundial da categoria.

Atrás das câmaras, para filmar a "cerimónia", estava o realizador Claude Lelouch, que há mais de 40 anos espantou o mundo do cinema com ‘C’Était un Rendez-Vous’.

Nessa curta-metragem dirigida em 1976, o realizador francês colocou uma câmara a bordo do Mercedes 450 SEL e atravessou meia Paris em total aceleração.

A banda sonora era de respeito: em vez do motor do carro germânico troava o barulho inconfundível do Ferrari 275 GTB.

O filme oficial desta "corrida" de Charles Leclerc sem rivais apenas será estreado daqui a um mês, mas a Ferrari já publicou no Instagram alguns vídeos das filmagens.

Nas palavras do construtor italiano, a parceria com Claude Lelouch foi uma maneira de a marca "mostrar o apoio aos seus ‘tifosi’, clientes e admiradores, como uma expressão de esperança de que "o planeta será capaz de absorver a dolorosa e complexa crise pandémica que a todos afectou".

Charles Leclerc acelera em Monte Carlo sem rivais à vista