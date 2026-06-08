Changan Deepal S05 passa a híbrido 'plug-in' com 100 km eléctricos

É mais um híbrido plug-in de raiz chinesa para abalar o mercado europeu: o Changan S05 chega neste Junho ao nosso país apoiado numa arquitectura "ultra-híbrida" para mais de 100 quilómetros totalmente eléctricos.

A suportá-lo está um motor síncrono de imã permanente com 172 kW (234 cv) associado a um bloco a gasolina de 1.5 litros com 86 cv para uma potência combinada de 190 kW (258 cv) passados às rodas dianteiras através duma transmissão automática.

O propulsor elétrico é alimentado por uma bateria LFP de 18,4 kWh, recarregável até 11 kW AC, bastando uma espera de 15 minutos para carregá-la de 30 a 80% da capacidade a uns máximos 55 kW em corrente contínua.

Em termos operacionais, o motor de combustão pode funcionar como um gerador para recarregar o acumulador sem accionar mecanicamente as rodas, uma abordagem que permite melhor gerir o consumo de combustível em vários cenários de condução.

Bagageira de família

Com ligeiras reconfigurações estéticas, o SUV mantém as dimensões do "irmão" eléctrico, patente nos seus 4,60 metros de comprimento, com os 2,88 metros que separam os dois eixos a garantir um interior espaçoso.

Essa vantagem é perceptível nos 552 litros da bagageira, alargada aos 1.310 litros com os bancos traseiros rebatidos, mantendo-se a capacidade de reboque de 1.600 quilos.

A função Vehicle-to-Load (V2L) é uma das propriedades deste SUV para carregar dispositivos externos como computadores portáteis ou equipamentos de campismo; somando-se ainda 17 assistentes à condução de série.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Changan Deepal S05 PHEV reforça a gama 100% electrificada da marca, onde também se inclui o Deepal S07.

Texto: P.R.S.

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