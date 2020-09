Cezeri torna cada vez mais real transporte aéreo individual

O presente está cada vez mais próximo do futuro depois de o Cezeri, um drone criado por engenheiros turcos, ter cumprido com sucesso o primeiro voo de teste.

O quadcóptero, com capacidade para transportar apenas para uma pessoa, demonstrou as suas capacidades de voo a vários metros do solo, embora o protótipo fosse comandado à distância.

Selçuk Bayraktar, que lidera a equipa de técnicos da Bayker Makina, considera que o Cezeri demorará, entre dez a 15 anos, a ser considerado como um meio de transporte viável na Turquia.

Mesmo assim, prevê que a produção de um modelo possa ser antecipada para três ou quatro anos mas apenas para uso recreativo.

O Cezeri é suportado por quatro hélices de grande dimensão para suportar o peso do quadcóptero, assim como a célula do piloto revestida em vidro.

