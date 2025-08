Centro técnico da Seat celebra 50 anos

Está em modo de celebração o centro técnico da Seat S.A. pelos seus 50 anos, num trajecto iniciado pelo Seat 1200 Sport, cognominado Bocanegra pelos pára-choques em espuma de poliuretano preta.

O modelo foi também um marco na história da construtora espanhola ao ter sido o primeiro a ser totalmente concebido naquela instalação de investigação e desenvolvimento.

O Cupra Formentor foi em 2020 o primeiro modelo concebido e desenvolvido inteiramente pela marca, com o Cupra Born a assinalar o início da electrificação no ano seguinte.\

Para tal, as instalações foram ampliadas com o Test Center Energy para a investigação e desenvolvimento de baterias, somando-se a construção da fábrica de montagem de sistemas de baterias num investimento de 300 milhões de euros.

Actualmente, uma equipa de mil profissionais trabalha com esboços 3D, realidade virtual e ferramentas de inteligência artificial, com o centro técnico a focar-se agora no desenvolvimento do futuro citadino Cupra Raval.

