Celestial Collection: um Range Rover Sport SV inspirado no cosmos

Como fazer do Ranger Rover Sport SV ainda mais desejável do que já é por si só? Com o lançamento de uma edição exclusiva como é a Celestial Collection.

Limitada a cinco exemplares, cada um deles inspira-se no cosmos e na mitologia clássica segundo os temas Gaea, Theia, Io, Vega e Sol.

O SUV de alto desempenho equipado pela SV Bespoke Design apresenta conteúdos meticulosamente seleccionados, incluindo cores e acabamentos personalizados.

E, a compor o conjunto estão jantes em liga leve de 23 polegadas, travões carbono-cerâmicos, e capô em fibra de carbono, sem esquecer a decoração luxuosa do habitáculo.

A estratégia de marketing é igualmente audaciosa: os interessados em deitarem as mãos a um dos exemplares terão de ser previamente escolhidos pela própria insígnia de luxo.

Personalizações a preceito

Em termos decorativos, a versão Gaea comporta acabamentos em madeira de bétula preta e prateada, enquanto o Theia "prefere" a fibra de carbono acetinada para tornar o habitáculo ainda mais luminoso.

Io, que homenageia o planeta vulcânico mais activo do sistema solar, ganha um laranja vivo para o exterior com acabamento brilhante, que muda de tom segundo a incidência da luz.



O Vega assume um azul brilhante, em referência à própria estrela e numa homenagem ao astrónomo francês Urbain Le Verrier, que previu matematicamente a localização de Neptuno.

O Sol pintado num cintilante Aurora Yellow representa a nossa estrela que sempre foi divinizada como um poderoso símbolo de vida e de fertilidade.

Para decorar o habitáculo estão várias opções de acabamentos em pele, complementadas por vários detalhes em fibra de carbono.

Poder total na estrada

O que não muda é o poder na estrada deste Range Rover Sport SV equipado com um bloco V8 biturbo de 4.4 litros, e alinhado com um sistema micro-híbrido de 48 volt para 635 cv de potência máxima.

São mais 60 cv do que o anterior Sport SVR equipado com o V8 biturbo de 5.0 litros mas com uma redução de 15% nas emissões de dióxido de carbono.



O binário original atinge os 750 Nm mas sobe até aos 800 Nm quando activado o modo Dynamic Launch, com o propulsor eléctrico a dar um impulso suplementar de 20 kW (27 cv) e 175 Nm ao eixo dianteiro.

A passagem de todo este poder às quatro rodas é feito através de uma caixa automática ZF de oito relações.

O resultado? Um "disparo" de 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 290 km/hora.

"A Celestial Collection é uma apresentação de alguns dos nossos carros mais luxuosos, projectada e trabalhada para quem gosta que as coisas tenham significado", explica Geraldine Ingham, directora geral, da Range Rover.

