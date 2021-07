Há cerca de duas semanas, uma versão especial do Porsche Cayenne tinha "pulverizado" o recorde da volta mais rápida a Nürburgring para um SUV.





Cayenne Turbo GT: o SUV mais rápido da Porsche

A marca germânica mais nada acrescentou, nem mesmo a motorização e a potência do "foguete", a não ser que tinha por base a variante Turbo Coupé.

Esta quarta-feira, foi revelado o SUV em causa: trata-se do novo Porsche Cayenne Turbo GT, que se assume como uma verdadeira "besta" à solta.

O anúncio antecede a apresentação oficial da nova "bomba" no Festival de Velocidade de Goodwood, que acontece de 8 a 11 de Julho

Rival directo do Urus

A versão mais potente da história do Cayenne surge com uma potência de 640 cv e um binário de 850 Nm. São mais 90 cv e 80 Nm a serem debitados pelo bloco V8 biturbo de 4.0 litros, que o colocam a par do extremo Lamborghini Urus.

Proposto apenas na variante coupé, o Cayenne Turbo GT apresenta valores ao nível de um 911 Turbo: 3,3 segundos ir dos zero aos 100 km/hora e uma velocidade de ponta de 300 km/hora.

São menos seis décimas de segundo e mais 14 km/hora do que os conseguidos pelo Cayenne Turbo. E, sem qualquer espanto, consegue melhores prestações do que a variante Turbo S E-Hybrid de 680 cv.

Ao motor está acoplada uma transmissão automática Tiptronic de oito velocidades. Com software revisto e arrefecimento adicional para o sistema de tracção às quatro rodas, o resultado é uma caixa com entradas das relações mais rápidas.





Mecânica rearranjada

O aumento da potência e de binário não se resume a um simples rearranjo do motor, como se poderia supor.

Pelo contrário, a Porsche recriou o seu mais potente oito cilindros, ao alterar componentes como a cambota, os pistões, os turbocompressores, o sistema de injecção e o intercooler.

Além da potência extra, também tem um chassis específico (17 mm mais baixo do que o Turbo) e afinações específicas na suspensão, direcção e eixo traseiro.

Os estabilizadores activos e a vectorização de binário foram adaptados para responderem aos novos desempenhos, e os travões carbo-cerâmicos são de série.

O conjunto é concluído com um escape duplo em titânio ao centro, que é específico para o SUV.

Multimédia em estreia

Quanto à estética, o Porsche Cayenne Turbo GT apresenta-se com umas impressionantes jantes de 22 polegadas, e pára-choques em fibra de carbono.

O difusor e a asa traseira, também no mesmo material, são essenciais para aumentar em 40 quilos a força descendente à velocidade máxima.

No interior, vê, pela primeira vez, o novo sistema multimédia Porsche PCM 6.0 compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Os bancos desportivos são revestidos a Alcântara, com a sigla Turbo GT gravada no volante desportivo.



O novo Porsche Cayenne Turbo GT já pode ser encomendado no nosso país, com preços a partir de 259.527 euros.

