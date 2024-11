Catatua faz pose em operação stop

As operações stop são tarefas de rotinas para as forças policiais mas, de quando em vez, o resultado final pode ser divertido… e não por causa das reacções inesperadas dos interpelados.

O elemento feminino duma patrulha da Polícia Nacional francesa em Lens, no norte de França, foi surpreendida após mandar parar um automobilista no último fim de semana.

É que no lugar do "pendura" seguia uma catatua muito bem domesticada, que não se fez rogada em sair do carro para cumprimentar a agente e fazer pose para a fotografia.

Só falta dizer que a ave palradora tinha os "papéis" devidamente em ordem, assim como o condutor e a respectiva viatura.

