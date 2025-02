É daquelas pessoas que vê no Citroën Ami um "eléctrico" sem chama no meio do trânsito da cidade? Pois alegre-se porque a Caselani fez do quadriciclo um objecto de puro gozo!

Caselani Type-Ami revisita passado da Citroën em modo 'pop art'

A estrear no Rétromobile 2025 que abre esta quarta-feira as portas em Paris, o pequeno Caselani Type-Ami redescobre-se com todo o charme na sua falsa aparência dum micro Type H.

Tal ideia começa na carroçaria em fibra de carbono, a replicar o característico metal enrugado daquela furgoneta pós-Segunda Guerra Mundial, onde nem sequer são esquecidos os enormes parafusos a ligar os painéis.

A frente rematada pela grelha vertical em forma de "nariz de porco", com os enormes chevrons da Citroën ao meio, faz parecer o pequeno "eléctrico" ainda maior do que os 2,41 metros que tem de comprimento.

A traseira é definida pelo nome Type-Ami em letras distintas pintadas a branco, a condizer com as jantes de 14 polegadas na mesma cor e realçada pelos tampões vintage em metal cromado.

Do programa fazem parte nove cores para a "chapa" plástica, incluindo três metalizadas, mas é o laranja que lhe dá um fantástico encanto, ou não lembrasse de imediato esse tom o saudoso Méhari.

Mecânica é a mesma

Infelizmente, o habitáculo não sofreu alterações de monta para harmonizar-se com a carroçaria; salvam-se os bancos, o travão de mão e o volante forrados a pele sintética, e os painéis das portas em fibra de carbono.

A mecânica é em tudo igual ao Ami original, com o propulsor eléctrico a debitar 6 kW (8,2 cv) para 45 km/hora de velocidade de ponta, e a bateria de 5,5 kWh a oferecer uma autonomia até 75 quilómetros.

Desconhece-se se este Caselani Type-Ami terá alguma hipótese de chegar ao nosso país mas a "travá-lo" poderá estar o seu preço exclusivo: em França é proposto a partir de 13.9000 euros.

Claro que se já tiver um Citroën Ami, e quiser trocar a carroçaria por este visual neo-retro, o kit está apreçado por 5.000 euros… mas sem montagem!

