CASA SEAT abriu as suas portas ao mundo e já a pode visitar... em vídeo!

A CASA SEAT abre as suas portas pela primeira vez e revela tudo o que terá para oferecer após a sua abertura física, prevista para as próximas semanas. Através de uma inauguração online, que contou-André com a participação dos gestores da SEAT, do guarda-redes do FC Barcelona Marc-André Ter Stegen e do designer de interiores Lázaro Rosa-Violán, a SEAT mostra o novo espaço, localizado no coração de Barcelona, na esquina do Paseo de Gracia com a Avenida Diagonal.A apresentação virtual, conduzida pela jornalista Ainhoa Arbizu, assinala a abertura da CASA SEAT ao mundo, um marco para a SEAT, localizada na cidade que a viu nascer há 70 anos. O espaço posiciona-se como um polo de mobilidade urbana de referência, um dos pilares estratégicos da Marca. É também oum espaço destinado à CUPRA, a partir do qual irá expor e divulgar os seus novos produtos. Em breve, este brand experience centre será um espaço para apresentar projetos inspirados na vibrante mobilidade e cultura urbana de Barcelona.Segundo o presidente da SEAT, Carsten Isensee, "Barcelona é a casa da SEAT desde 1950, contribuindo para a visibilidade da empresa junto do público e para a chegada de visitantes de todo o mundo. Nesta nova sede no centro da cidade, vamos mostrar, entre muitas outras coisas, o futuro da empresa no domínio da mobilidade".Wayne Griffiths, vice-presidente de vendas e marketing da SEAT e CEO da CUPRA, salienta que "a CASA SEAT é um exemplo da atual relação da Marca com esta fantástica cidade. É um centro de experiência da Marca no coração de Barcelona, onde cidadãos e clientes poderão interagir com a SEAT e a CUPRA e onde apresentaremos os nossos principais projetos. Em suma, a sociedade poderá vir e experimentar tudo aquilo com que a empresa e as marcas estão comprometidas".No vídeo abaixo pode descobrir uma primeira visão do que os 2.600 m2 de CASA SEAT irão oferecer, um espaço que foi criado com a ambição de se tornar num polo onde se irá redesenhar a mobilidade do futuro e, desta forma, enfrentar os desafios atuais através da cocriação de soluções em conjunto com diferentes atores. "A mobilidade nas cidades está a mudar rapidamente, e especialmente agora, após os efeitos do coronavírus. Nos últimos dois anos, a SEAT tem estado empenhada nos produtos de micro-mobilidade que estão adaptados a estas novas circunstâncias. A CASA SEAT, devido à sua localização estratégica, permite-nos receber toda a inspiração para as desenvolver", explicou Lucas Casasnovas, diretor de mobilidade urbana da SEAT.Para promover o encontro e troca de ideias, a CASA SEAT oferecerá um programa de atividades que inclui palestras, workshops e diversas interações culturais em torno da mobilidade, sustentabilidade, tecnologia e negócios, entre outros temas. "A mobilidade do futuro estará intimamente ligada à cultura urbana. É por isso que imaginámos a CASA SEAT como o ponto de encontro ideal entre os dois mundos", sublinha Gabriele Palma, diretora da CASA SEAT.Os futuros modelos da SEAT e da CUPRA e todas as novidades da unidade de Mobilidade Urbana nascerão e serão expostos na CASA SEAT, especificamente no segundo andar do edifício, onde se encontra o segredo mais bem guardado, o Concept Lab da CASA SEAT. É aqui que os designers da empresa irão trabalhar nas fases iniciais dos novos modelos. No Concept Lab, desenvolverão as propostas mais inovadoras inspiradas na luz e no estilo de vida vibrante de BarcelonaIsto é possível graças ao vidro curvo em bronze, único no mundo, que também reforça a transparência do edifício, cujo carácter e atividade cultural será claramente visível para todos os visitantes. A CASA SEAT possui as maiores janelas de vidro curvo instalado em Espanha e estão destinadas a tornar-se um ícone visual de Barcelona. No seu conjunto, a CASA SEAT é uma reinterpretação contemporânea dos edifícios característicos do Bairro Eixample de Barcelona. Um edifício que celebra a história do urbanismo de Barcelona enquanto o projeta para o futuro.É de destacar que o verdadeiro protagonista do espaço é a luz. Por um lado, a luz de Barcelona, filtrada através da grande fachada de vidro, equipada com um sistema motorizado de persianas que faz da CASA SEAT um edifício sustentável, ao reduzir a necessidade de ar condicionado. Por outro lado, o interior é banhado por uma luz indireta cuidadosamente trabalhada através de lâmpadas de design e lâmpadas antigas para criar uma atmosfera quente e acolhedora. Esta luz, a de Barcelona e a do próprio espaço, coexiste com elementos singulares como os bancos com molas e os murais de parede- quer decorativos quer relacionados de alguma forma com a mecânica e o movimento - criando uma ligação entre o espaço e o sector automóvel.