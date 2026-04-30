Carros históricos ao desfile no Costa da Caparica Classics

Sem nada para fazer este fim de semana? Pois se calhar não será má ideia visitar o Costa da Caparica Classics que acontece este sábado no concelho de Almada.

Em exposição irão estar umas dezenas de automóveis históricos, com alguns deles a serem verdadeiras raridades, para depois participarem num desfile pelas principais ruas da cidade a partir das 10h00.

Entre as cerca de 70 viaturas inscritas, está uma selecção de modelos construídos até 1990 mas a predominância é dada aos carros construídos entre as décadas de 30 e de 50 do século passado.

Texto: P.R.S.

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