 Pesquisa
Tome Nota

Carros históricos ao desfile no Costa da Caparica Classics

10:35 - 30-04-2026
 
 
Carros históricos ao desfile no Costa da Caparica Classics

Sem nada para fazer este fim de semana? Pois se calhar não será má ideia visitar o Costa da Caparica Classics que acontece este sábado no concelho de Almada.

Em exposição irão estar umas dezenas de automóveis históricos, com alguns deles a serem verdadeiras raridades, para depois participarem num desfile pelas principais ruas da cidade a partir das 10h00.

Entre as cerca de 70 viaturas inscritas, está uma selecção de modelos construídos até 1990 mas a predominância é dada aos carros construídos entre as décadas de 30 e de 50 do século passado.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Costa da Caparica Classicsexposição
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Novo Audi RS 5 vai brilhar no Mundial de Fórmula 1

Novo Audi RS 5 vai brilhar no Mundial de Fórmula 1

Afinações Handling Speciale dão mais vigor ao Ferrari Purosangue

Afinações Handling Speciale dão mais vigor ao Ferrari Purosangue

Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: eficaz por um preço ''popular''

Citroën ë-C3 Autonomia Urbana: eficaz por um preço ''popular''

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.