Carros eléctricos poupam 1,2 milhões de barris de petróleo por dia

Os veículos 100% eléctricos poupam o consumo de 1,2 milhões de barris de petróleo por dia, uma poupança cinco vezes superior à de 2021, indica um estudo divulgado esta sexta-feira.

Da responsabilidade da organização Transportes e Ambiente (T&E), o estudo surge no âmbito da COP31, conferência sobre o clima que a Organização das Nações Unidas está a realizar em Antália, na Turquia.

Face à COP26 realizada em 2021 em Glasgow, Escócia, é indicado que, à época, os carros eléctricos apenas substituíam 215.000 barris de petróleo diários.

"Cinco anos após a COP26, onde os líderes se comprometeram a pôr fim à era dos veículos movidos a combustíveis fósseis até 2040, a poupança petrolífera proporcionada pelos veículos eléctricos aumentou cinco vezes em todo o mundo", sintetiza a T&E num comunicado divulgado pela agência Lusa.

Notando que a electrificação é um dos temas em destaque na COP31, a T&E sublinha que, até 2034, os "eléctricos poderão substituir cerca de 5,8 milhões de barris de petróleo por dia.

Electrificação fundamental

Nessa análise é indicada que as viaturas 100% eléctricas representam apenas 4,2% do parque automóvel global, mas correspondem agora a 25% de todas as vendas de automóveis novos em todo o mundo, um aumento de 6,6% em relação há cinco anos.

Os camiões ainda representam menos, 1%, mas em alguns países ultrapassam os 50% das vendas de veículos novos; os autocarros elétricos representam agora 5% da frota global, segundo as contas da organização.

A T&E afiança que os carros eléctricos continuam a ser a forma mais eficaz de reduzir a procura de petróleo, melhorar a segurança energética e diminuir as emissões.

Considera ainda que acelerar a adopção de veículos eléctricos "será crucial para evitar futuros choques petrolíferos".

Se em anteriores conferências se impulsionou o crescimento global da energia eólica e solar, o apoio aos "eléctricos" na COP31 "pode gerar o mesmo avanço, reduzindo drasticamente a procura de petróleo e diminuindo as emissões".

A poupança de 1,2 milhões de barris de petróleo diários representam 1,2% do consumo global de petróleo, especifica a organização, que deixa ainda outro número: os "eléctricos" em circulação evitam a emissão de mais de 200 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Transição crucial

A T&E nota que o transporte rodoviário consome quase metade de todo o petróleo mundial, pelo que a "transição para os veículos eléctricos é crucial para reduzir a dependência do petróleo".

Acrescenta ainda que, "com a frota global de automóveis e camiões em constante crescimento, os veículos eléctricos são o único obstáculo ao aumento descontrolado da procura de petróleo".

Citado no comunicado, Antony Froggatt, director sénior da T&E, diz que os carros eléctricos são a forma mais eficaz de reduzir a procura de petróleo e que, actualmente, os únicos vencedores na dependência do petróleo são "os gigantes dos combustíveis fósseis e os petro-estados".

Cinco anos após Glasgow, refere, os veículos elétricos representam "uma das vitórias mais claras na história climática global".

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