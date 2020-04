Carros de sonho: Elkhart Collection com 240 automóveis vai a leilão

Um passo errado na vida põe uma colecção milionária de ‘clássicos’ em leilão. Najeeb Khan foi a vítima mais recente, depois das fraudes que cometeu à frente da Interlogic Outsourcing, Inc.

Um Ferrari 225 S Berlinetta Vignale, de 1952, ou um Auburn 851 Supercharged Speedster, de 1935, são apenas dois dos mais de 230 automóveis que vão ser levados à praça para angariar os fundos necessários para indemnizar os defraudados.

Reza a história, contada pela Associated Press, que o ávido coleccionador de automóveis usou a sua firma para um esquema complexo que provocou perdas de milhões de euros aos seus clientes.

Segundo a acção movida pelo KeyBank, Khan faturou 113 milhões de euros em transferências electrónicas fraudulentas.

Najeeb Khan foi forçado a abandonar passado o cargo na empresa no final do ano passado, que entretanto declarou falência, assim como ele próprio.

Agora, a sua Elkhart Collection vai ser leiloada a 23 e 24 de Outubro pela RM Sotheby’s, no estado do Indiana; e que colecção de carros ela é!

São mais de 230 ‘clássicos’ e mais de 30 motas, assim como vários camiões, autocarros e reboques, entre outras recordações, que vão ser submetidos ao "martelo" do leiloeiro.

Para além dos Ferrari 225 S Berlinetta Vignale e Auburn 851 Supercharged Speedster referidos, deleite-se também com um Alfa Romeo Giulietta Sprint by Bertone, de 1961, e um 1963 Auto Union 1000 S Coupé, de 1963.

Não está satisfeito? Delicie-se, então, com um Bentley 3-4½-Litre Four-Seater by Vanden Plas (1924), Cadillac Eldorado Biarritz (1959), Citroën DS21 Décapotable by Chapron (1966), Cord 812 Supercharged Cabriolet (1937)…

São muitos "clássicos", mesmo muitos, e qual deles o mais raro e mais bonito…