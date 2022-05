Carros da GNR têm novas cores para se distinguirem no trânsito

As novas viaturas da Guarda Nacional Republicana (GNR) que patrulham as estradas nacionais vão adoptar novas cores.

Os carros foram apresentados na terça-feira, nas comemorações realizadas em Lisboa para celebrar os 111 anos da corporação.

Das novidades destacam-se um BMW X3, um Porsche Panamera e uma carrinha Classe C da Mercedes para as patrulhas na estrada, todas elas preparadas pela Strob – Veículos Especiais.

O Polaris RZR e o Toyota Land Cruiser serão usados pela Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR.

Os veículos passam a estar decorados com listas em laranja fluorescente, e o dispositivo territorial em verde fluorescente.

"A evolução da caracterização das viaturas operacionais da GNR mantém o respeito pela imagem e cultura organizacional", refere a força da autoridade em comunicado.

Os novos veículos passarão a combinar o fundo em branco com cores reflectoras de alta visibilidade em laranja/amarela e verde.

A maior incidência na parte traseira permitirá um melhor reconhecimento durante o dia e a noite a maiores distâncias.

As novas viaturas adquiridas pela GNR têm listas amarelas e laranja fluorescentes no caso dos carros de fiscalização de trânsito, e listas amarelas e verdes fluorescentes na frota do patrulhamento territorial.

Recorde-se que, actualmente, todos os carros daquela força policial são brancos e verdes ou cinza e verde.

A major Mafalda Almeida, do comando-geral da GNR, explicou que a prioridade passa por adoptar as novas cores nos carros adquiridos a partir de agora, e não mudar a caracterização das viaturas já existentes.

A mesma responsável frisou que esta mudança ocorre não apenas "numa lógica de modernidade", mas também de segurança no sentido de "aumentar a sinalização das viaturas" e de visibilidade da patrulha, especialmente quando paradas nas auto-estradas.

"A nova caracterização visa conciliar a modernidade e o incremento da visibilidade das viaturas operacionais, sempre na salvaguarda da segurança dos militares e dos próprios meios da Guarda, sobretudo em ambiente de fiscalização rodoviária", refere a GNR.

