Carro vs. bicicleta: quem ganha nesta 'drag race' inédita?

Já alguma vez ouviu falar de uma drag race entre um carro e uma bicicleta? Foi o que os especialistas do portal sul-africano Cars decidiram experimentar.

Na liça esteve o indiano Bajaj Qute, considerado o carro mais barato do mundo (3.500 euros na África do Sul), mas, na verdade, não passa de um quadriciclo com 400 quilos de peso.

A alimentá-lo está um motor a gasolina de 216 centímetros cúbicos e com 11 cv de potência, em tudo semelhante ao que equipa uma motorizada.

Chega aos 70 km/hora mas, com quatro ocupantes e 20 quilos de carga, essa velocidade apenas deverá ser conseguida em descida.

Do outro lado estava o piloto Ashley Oldfield, que trocou por uma bicicleta o seu carro de corridas.

Agora, é ver o vídeo e, sem rir às gargalhadas, perceber quem saiu vitorioso nesta gloriosa drag race.

