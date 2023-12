Carro mais relevante para 2024: Citroën ë-C3 vence prémio Ecobest

Depois de acumular mais de 10.000 pré-reservas, o ë-C3 recebeu um prémio que conforma as expectativas sobre o novo carro da Citroën.

O compacto urbano ganhou o Ecobest, votado pelos jurados de 31 países do Autobest, como o "eléctrico" mais relevante a chegar ao mercado em 2024.

Recorde-se que o galardão concentra-se em pontos como a mobilidade sustentável, a eficiência energética e a redução do impacto ambiental.

O Citroën ë-C3 equipa um motor eléctrico de 83 kW (113 cv), alimentado por uma bateria de 44 kWh capaz de dar uma autonomia até 320 quilómetros.

Admite carregamentos rápido até 100 kW em corrente contínua e dispõe do novo planeador "inteligente" de viagens e-Routes.

O principal trunfo do citadino eléctrico está mesmo no preço: a variante You começa nos 23.300 euros, com a Max a arrancar nos 27.800 euros.

