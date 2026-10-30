Carro Europeu do Ano: motores a combustão fora da final

Para quem duvidava do sucesso que os "eléctricos" poderiam alcançar na Europa, a escolha dos sete finalistas para o Carro Europeu do Ano derrubou essa teoria por completo.

Pela primeira vez na história do "concurso" criado em 1964, os 64 jurados de 23 países deixaram de fora os candidatos com motores de combustão interna; nem sequer os híbridos tiveram hipótese na escolha final!

A dominar a finalíssima estão os 100% eléctricos Renault Twingo, BMW iX3, Kia EV2, Hyundai Ioniq 3, Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval e Volvo EX60.

Como é bom de ver, a selecção comporta dois SUV, três compactos urbanos e dois citadinos, modelos posicionados em segmentos que estão em pleno crescimento.

Os sete finalistas vão agora disputar entre si a sucessão ao Mercedes-Benz CLA que venceu a edição do ano passado. O vencedor será anunciado a 8 de Janeiro no salão automóvel de Bruxelas.

Texto: P.R.S.

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