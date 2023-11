Carro Europeu do Ano 2024: saiba quem são os sete finalistas

Já são conhecidos os sete modelos que irão suceder ao Jeep Avenger na disputa do título Carro Europeu do Ano 2024.

Para não destoar da actual tendência do mercado automóvel, quatro dos finalistas são propostas totalmente eléctricas.

BYD Seal, Kia EV9, Renault Scénic E-Tech Electric e Volvo EX30 estão dentro deste grupo.

Somam-se ainda as variantes a combustão e 100% electrificadas dos Peugeot 3008 e BMW Série 5, com a lista a ser fechada pelo Toyota CH-R híbrido.

O vencedor do Carro Europeu do ano 2024, votado por 59 jornalistas de 22 países, será conhecido a 26 de Fevereiro no salão automóvel de Genebra.

