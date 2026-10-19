Carro do Ano 2027: 39 candidatos disputam sucessão do Dacia Bigster

Estão anunciados os candidatos ao título de Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2027: são 39 modelos a disputarem a sucessão do Dacia Bigster num acontecimento dividido por nove categorias.

Mercedes-Benz, Geely, Zeekr e Ebro são as insígnias automóveis em estreia neste acontecimento nacional, sem esquecer o regresso da BMW.

Foram registadas 70 inscrições no total, com os candidatos de 28 marcas divididos em nove classes através de diferentes modelos e versões a serem votados por 17 jurados da comunicação social especializada.

Citadino, Design, Desportivo / Lazer, Familiar, Híbrido Plug-In, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV são as categorias em causa.

A principal novidade está mesmo na divisão da classe Eléctrico do Ano pelas categorias Eléctrico até 400 Km de Autonomia e Eléctrico com Mais de 400 Km de Autonomia.

A organização volta a seleccionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar directamente a condução e o condutor.

Os dispositivos serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados para determinar o vencedor do Prémio Inovação e Tecnologia.

Candidatos Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2027

O vencedor do Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2027, assim como os vencedores das várias classes, serão conhecidos em Março, imediatamente após serem conhecidos os sete finalistas.

Alfa Romeo Tonale / Alpine A390 / BMW i3 / Changan Deepal S05 / Dacia Striker / Dongfeng Mage / DS Nº7 / Ebro S900 / Fiat 500 Hybrid / Geely E2 / Hyundai Ioniq 3 / Hyundai Ioniq 9 / Kia EV2 / Kia Seltos / Leapmotor B03X / Leapmotor B05 / Lexus ES 350e / Mazda CX-6e / Mercedes-Benz GLA / Mercedes-Benz GLC / Mercedes-Benz Classe C / MG4 / Nissan Leaf / Opel Astra / Opel Corsa / Peugeot 408 / Polestar 4 SUV / Renault Clio / Renault Twingo / Toyota C-HR+ / Toyota Aygo X / Toyota BZ4X Touring / Toyota RAV 4 / Volvo EX60 / Xpeng L03 / Xpeng P7+ / Zeekr 7GT / Zeekr 7X / Zeekr X

Citadino do Ano

Fiat 500 Hybrid La Prima / Geely E2 Ultra / Kia EV2 Drive (42,2 kWh) / MG4 Urban Premium (54 kWh) / Renault Clio E-Tech Esprit Alpine / Renault Twingo E-Tech Electric / Toyota Aygo X Envy HEV

Design do Ano

Alpine A390 / Dacia Striker / Mazda CX-6e / Nissan Leaf / Renault Clio / Renault Twingo / Volvo EX60 / Xpeng L03 / Xpeng P7+ / Zeekr 7GT

Desportivo / Lazer do Ano

Alpine A390 GTS / Opel Corsa GSE / Peugeot E-208 GTi

Eléctrico do Ano (até 400 Km de Autonomia)

Geely E2 Ultra / Hyundai Ioniq 3 Trend (42 kWh) / Kia EV2 Drive (42,2 kWh) / Leapmotor B03X / MG4 Urban Premium (54 kWh) / Renault Twingo E-Tech Electric

Elétrico do Ano (mais de 400 Km de Autonomia)

BMW i3 50 xDrive / Changan Deepal S05 EV / DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas / Leapmotor B05 Design / Lexus ES 350e Premium BEV / Mazda CX-6e 5HB EV Long Range RWD Takumi Plus / Mercedes-Benz C400 4MATIC Electric / Nissan Leaf Advance (75 kWh) / Polestar 4 SUV / Toyota C-HR+ Premium BEV / Volvo EX60 P10 / Xpeng L03 RWD Long Range / Xpeng P7+ RWD Long Range / Zeekr 7GT Privilege AWD

Familiar do Ano

BMW i3 50 xDrive / Dacia Striker Journey Hybrid 155 / DS Nº7 E-Tense Long Range Pallas / Kia PV5 Passenger 7 Lugares / Leapmotor B05 Design / MG S9 PHEV Premium / Opel Astra GS / Peugeot 408 PHEV GT / Xpeng P7+ RWD Long Range

Híbrido Plug-In do Ano

SUV Compacto do Ano

Alfa Romeo Tonale Q4 Ibrida Plug-In / Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid / Dongfeng Mage Premium / Ebro S900 1.5 T-GDi PHEV Luxury / Peugeot 408 PHEV GT / Toyota RAV 4 Plug-In Hybrid Square Collection / Xpeng L03 Power

Dacia Striker Journey Hybrid 155 / Kia Seltos HEV Sport / Jeep Compass 4xe / Leapmotor B03X / Mazda CX-6e 5HB EV Long Range RWD Takumi Plus / Mercedes-Benz GLA 250+ Electric / Zeekr X Long Range RWD

Grande SUV do Ano

Dongfeng Mage Premium / Ebro S900 1.5 T-GDi PHEV Luxury / Hyundai Ioniq 9 EV Calligraphy (600 km) / KGM Musso K5 Rhino / Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC Electric / MG S6 EV Luxury (77 kWh) / Toyota BZ4X Touring Lounge / Zeekr 7X

Painel de jurados

António Catarino (TSF) / Bruno Ferreira (DAZN) / Catarina Resende (Guia do Automóvel) / José Caetano (E-Auto / Autosport / Automais) / José Carlos Santos Silva (Rádio Renascença) / José Silva Pires (Volante) / Luís Pedro Nunes (convidado) / Markus Almeida (Sábado) / Miguel Costa (convidado) / Miguel Dias (Razão Automóvel) / Paulo Moutinho (Negócios) / Paulo Solipa (RTP) / Paulo Tavares (Diário de Notícias / Motor 24) / Pedro Amante (SIC) / Pedro Ramalho (TVI) / Pedro Rodrigues Santos (Correio da Manhã / Record) / Rui Cardoso (Expresso) / Rui Pedro Reis (SIC Notícias) / Vítor Martins (PPLware)

Texto: P.R.S.

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